Persebaya vs PSIM: Bernardo Tavares Ingatkan Luka Musim Lalu

jpnn.com - Persebaya Surabaya membutuhkan kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persebaya vs PSIM akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menganggap pertandingan ini bukan laga biasa.

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PSIM merupakan tim yang pernah membuat Green Force kehilangan tiga poin di hadapan Bonek dan Bonita.

Musim lalu, Persebaya kalah 0-1 setelah kebobolan pada penghujung pertandingan. Pengalaman tersebut masih diingat Tavares dan menjadi alarm bagi anak asuhnya.

"Kami tidak boleh mengabaikan apa yang terjadi musim lalu. Kekalahan itu terjadi karena kami kehilangan konsentrasi di akhir pertandingan, dan hal tersebut harus menjadi pelajaran," ucapnya.

PSIM Bukan Lawan Mudah

Kewaspadaan Tavares makin besar setelah melihat hasil pertandingan pertama PSIM. Laskar Mataram mampu mencuri satu poin dari markas Persita Tangerang lewat skor 1-1.

Menurut Tavares, perubahan skuad tidak menghilangkan kualitas PSIM. Tim besutan Jean-Paul Van Gastel itu tetap memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan masalah bagi Persebaya.