Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026, Tavares Menyebut Satu Nama Pemainnya

jpnn.com - SURABAYA - Mungkin Anda juga bertanya, pertandingan Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026 kapan?

Jadwal pertandingan Persebaya vs PSMS Medan sebagai laga penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pada hari ini Rabu (29/7) malam pukul 19.30 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga yang sulit bagi timnya.

"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares saat mendampingi tim latihan di Lapangan C Stadion GBT Surabaya, Selasa.

Pelatih asal Portugal itu memprediksi PSMS akan tampil dengan motivasi lebih tinggi karena menghadapi sesama tim Indonesia yang lebih mereka kenal dibandingkan saat melawan Port FC dari Thailand.

Selain itu, ia menilai pertandingan akan berlangsung dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan laga sebelumnya sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh lawannya.

Oleh karena itu, Tavares akan terus memantau kondisi kebugaran para pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya dan baru akan menentukan susunan pemain usai melihat hasil pemulihan serta latihan terakhir.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujarnya.