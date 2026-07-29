Persebaya vs PSMS, Tavares: Ini akan Menjadi Laga Sulit Bagi Kami

jpnn.com - SURABAYA - Duel Persebaya Surabaya vs PSMS Medan pada laga kedua penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengakui bahwa pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga yang sulit bagi Bajul Ijo. Dia menegaskan bahwa Persebaya tidak boleh menganggap remeh lawannya.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa PSMS diperkirakan tampil dengan motivasi lebih tinggi karena menghadapi sesama tim Indonesia yang lebih mereka kenal dibandingkan saat melawan Port FC dari Thailand.

"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares saat mendampingi tim latihan di Lapangan C Stadion GBT Surabaya, Selasa (28/7).

Dia menilai pertandingan akan berlangsung dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan laga sebelumnya sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh lawannya.

Oleh karena itu, Tavares akan terus memantau kondisi kebugaran para pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Dia baru akan menentukan susunan pemain seusai melihat hasil pemulihan serta latihan terakhir.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ungkapnya.

Dia mengatakan seluruh pemain memiliki peluang menjadi starter, termasuk Diogo Ramalho yang dinilai terus menunjukkan perkembangan meski belum datang dengan kondisi fisik terbaik.