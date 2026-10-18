Persebaya Vs PSS Sleman Imbang, Tavares Frustrasi

jpnn.com, SURABAYA - Laga Persebaya Vs PSS Sleman imbang, tanpa pemenang.

Hasil itu membuat pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa.

Pertandingan pekan kelima BRI Super League 2026/2027 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Minggu berakhir dengan skor 2-2.

“Menurut saya, para pemain sudah menunjukkan sikap yang bagus, tetapi saya frustrasi dengan hasil ini karena Bonek dan Bonita layak mendapatkan tiga poin, begitu juga para pemain,” katanya dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Ia menjelaskan Persebaya mencatatkan sekitar 20 tembakan dan 12 tendangan sudut, sedangkan PSS hanya menghasilkan dua tembakan dan tiga tendangan sudut sepanjang pertandingan.

Bahkan, kata dia, gol pertama PSS berawal dari pelanggaran yang memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Sedangkan gol berikutnya, lanjutnya, terjadi karena timny memberikan terlalu banyak ruang bagi pemain lawan untuk melepaskan tembakan.

Menurut dia, Persebaya sebenarnya mampu menciptakan peluang melalui berbagai pola serangan, mulai dari penetrasi ke ruang pertahanan lawan hingga umpan silang dan penyelesaian di sejumlah area kotak penalti.