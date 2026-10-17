Persebaya vs PSS Sleman, Moussa Bagayoko Absen Akibat Cedera
jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Moussa Bagayoko absen dalam laga pekan kelima BRI Super League 2026/2027 Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10).
Kepastian absennya Bagayoko diketahui saat rombongan PSS Sleman bertolak menuju Surabaya dari Omah PSS, Jumat (16/10/2026) siang, yang mana namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang disiapkan untuk menghadapi Persebaya.
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan Bagayoko mengalami memar dan pembengkakan pada lutut akibat terkena tendangan dalam pertandingan sebelumnya.
Pieter menyebut tim masih menunggu hasil evaluasi medis untuk mengetahui perkembangan kondisi sang pemain.
“Sayangnya, Moussa saat ini tidak bisa berlatih," ungkap Pieter memberi keterangan seusai latihan dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (18/10).
Tim medis PSS Sleman akan terus memantau perkembangan kondisi Bagayoko melalui pemeriksaan intensif.
Hasil evaluasi itu nanti menjadi dasar untuk menentukan proses pemulihan dan kesiapan Bagayoko kembali memperkuat Super Elang Jawa.
Pieter menjelaskan bahwa kondisi lutut tersebut menjadi alasan Bagayoko harus meninggalkan lapangan lebih awal saat menghadapi PSM Makassar.
Gelandang Moussa Bagayoko absen dalam laga pekan kelima BRI Super League 2026/2027 Persebaya Surabaya vs PSS Sleman akibat cedera.
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