Persebaya Wajib Waspada, Bernardo Tavares Sorot Deretan Pemain Berbahaya Isenmulang

jpnn.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Isenmulang Kalteng FC.

Meski berada di papan bawah klasemen sementara Super League 2026/2027, Isenmulang memiliki sejumlah pemain yang berpotensi menjadi ancaman serius.

Persebaya akan bertandang ke markas Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026) malam.

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Bernardo Tavares telah mempelajari kekuatan lawan selama masa persiapan. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menyoroti beberapa pemain yang dinilai memiliki kemampuan individu untuk merepotkan pertahanan Bajul Ijo.

Salah satu nama yang mendapat perhatian khusus ialah Adilson. Tavares mengenal pemain asal Brasil tersebut karena pernah bekerja sama dengannya di klub sebelumnya.

Menurut Tavares, kecepatan Adilson bisa menjadi senjata berbahaya. Selain itu, ada Makan Konate yang memiliki pengalaman serta kemampuan melepas umpan kunci untuk menciptakan peluang gol.

"Mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Bagi saya, Adilson yang merupakan mantan anak asuh saya adalah salah satu pemain tercepat di liga ini. Dia pemain yang berbahaya. Lalu ada Makan Konate, pemain berpengalaman dengan kemampuan umpan akhir yang baik," ujar Tavares.

Ancaman bagi Persebaya tidak berhenti pada dua pemain tersebut. Isenmulang juga memiliki pemain lokal berkualitas, termasuk pemain bernomor punggung 12 yang menyandang predikat pemain terbaik Liga Filipina musim lalu.