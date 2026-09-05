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Persebaya Wajib Waspada! Bernardo Tavares Soroti Catatan Buruk Lawan Bhayangkara

Persebaya Wajib Waspada! Bernardo Tavares Soroti Catatan Buruk Lawan Bhayangkara
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya punya catatan kurang bersahabat saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Dalam dua pertemuan Super League 2025/26, Bajul Ijo belum mampu meraih kemenangan. Setelah bermain imbang pada pertemuan pertama, Persebaya kalah 1-2 saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo.

Kondisi tersebut membuat Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh Bhayangkara pada laga perdana Super League 2026/27.

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Menurut jadwal, pertandingan Bhayangkara vs Persebaya akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

"Saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat secara utuh bagaimana Bhayangkara akan bermain dengan karakteristik barunya."

"Karena itu, kami harus siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan," ucapnya.

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Perubahan dalam skuad Bhayangkara menjadi salah satu perhatian Tavares. Apalagi, tim berjuluk The Guardian itu juga menunjuk pelatih anyar, yakni Oscar Bruzon.

"Jadi, kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Sejarah pertemuan dan hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah," tambahnya.

Persebaya Surabaya punya catatan kurang bersahabat saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Jadi perhatian Bernardo Tavares.

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