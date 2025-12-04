menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Perselingkuhan Mengakhiri Karier AKBP Basuki, Puncaknya pada Minggu Malam

Perselingkuhan Mengakhiri Karier AKBP Basuki, Puncaknya pada Minggu Malam

Perselingkuhan Mengakhiri Karier AKBP Basuki, Puncaknya pada Minggu Malam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, AKBP Basuki dinyatakan melanggar 8 pasal Kode Etik Profesi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com - SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyatakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada AKBP Basuki (56), saksi kunci kasus kematian Dwinanda Linchia Levi (35), dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, sudah tepat.

Penjatuhan sanksi ini setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menyatakan perwira menengah Direktorat Samapta Polda Jateng itu terbukti melakukan serangkaian pelanggaran etik yang dinilai mencoreng citra institusi.

Sidang etik berlangsung pada Rabu (3/12) pukul 10.24 WIB-16.20 WIB di ruang Sidang Bidpropam Polda Jateng.

Baca Juga:

“Setelah mendengarkan keterangan tujuh saksi yang dihadirkan, Majelis Komisi menemukan AKBP B melanggar delapan pasal Kode Etik Profesi Polri,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Kamis (4/12).

Pelanggaran tersebut mencakup tindakan yang menurunkan citra Polri, pelanggaran norma agama dan kesusilaan hingga perselingkuhan.

Inti dugaan pelanggaran adalah hubungan AKBP Basuki dengan seorang perempuan, yaitu Levi.

Baca Juga:

Termasuk memasukkan nama perempuan dosen Untag itu ke dalam Kartu Keluarga (KK) tanpa sepengetahuan istri sah.

Puncak pelanggaran terjadi pada Minggu (16/11) malam ketika AKBP Basuki dan Levi menginap di sebuah kostel di Jalan Telaga Bodas Raya No.11 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Kasus kematian Dosen Untag, AKBP Basuki dipecat alias PTDH setelah dinyatakan melanggar 8 pasal Kode Etik Profesi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI