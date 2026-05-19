Persembahan dari Vacations Menjelang Tampil di Indonesia

jpnn.com, AUSTRALIA - Vacations, band indie rock asal Australia, segera meluncurkan album terbaru yang bertitel Pursuit of Anything.

Album tersebut rencananya akan dirilis pada 2 Oktober 2026 melalui Nettwerk.

Menjelang album, Vacations yang terdiri dari Campbell Burns (vokal), Jake Johnson (bass), Nate Delizzotti (gitar), dan Joseph Van Lier (drum) kini merilis single utama dan video musik bertajuk Holy Grail.

Pursuit of Anything menangkap momen perubahan dalam perjalanan Vacations ketika Burns merefleksikan pengalaman bertumbuh yang membingungkan sekaligus penuh kontradiksi, menelusuri perjalanan dari Newcastle, Australia menuju Los Angeles dan New York.

Dia terombang-ambing antara ambisi pribadi dan kehidupan yang lebih konvensional yang dijalani orang-orang di kampung halamannya.

Ditulis oleh seluruh personel band dan diproduseri langsung oleh Burns, album itu menampilkan Vacations sebagai kekuatan kreatif yang sepenuhnya matang.

Burns yang terus mengambil inspirasi dari kehidupan dan perspektif rekan-rekan bandnya: mengeksplorasi bagaimana masing-masing dari mereka menjalani kehidupan yang berbeda, namun tetap berbagi pengalaman yang sama dalam 'pengejaran' masing-masing.

Album tersebut di-mixing oleh Beatriz Artola (Geese, Caamp), menghasilkan warna musik yang lebih kaya, kompleks, dan emosional.