Persembahan Spesial dari Bernadya dan Perunggu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya merilis video live performance eksklusif hasil kolaborasi bersama grup musik Perunggu.

Sesi penampilan tersebut direkam pada pertengahan Agustus 2026 lalu di Side Room, Senayan Jakarta.

Dalam video itu, Bernadya dan Perunggu membawakan lagu-lagu berikut: Peluk Aku Sekarang!, merupakan penampilan perdana secara live untuk lagu kolaborasi yang masuk dalam album kedua Bernadya, Semoga Hanya di Mimpi.

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Selanjutnya yakni Laut Yang Tenang (dari album Semoga Hanya di Mimpi) dan Pikiran Yang Matang (dari album Dalam Dinamika): Dua lagu yang kerap diperbincangkan dan

disandingkan oleh para penggemar Bernadya dan Perunggu di media sosial.

Live performance video tersebut menghadirkan Bernadya dan Perunggu dalam formasi live lengkap yaitu Maul Ibrahim (vokal, gitar), Adam Adenan (bass, vokal), dan Ildo Hasman (drum, vokal). Serta musisi pendukung: Dennis Ferdinand (gitar, vokal),Bima Errawan (gitar), Deanna Annisa (keyboard, synthesizer).

Kerja sama Bernadya dan Perunggu dimulai pertama kali di panggung Riang Gembira Stage, Festival Pestapora 2023.

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Setelahnya Bernadya dan Perunggu acap kali tampil bersama di atas panggung festival, termasuk dalam Pertunjukan Dalam Dinamika tour di Bandung pada Mei 2026.

Ini kali pertama, kolaborasi Bernadya dan Perunggu didokumentasikan dan dirilis dalam video performance oleh Sounds From The Corner (SFTC) da ln JUNI Records.