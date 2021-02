Persembahan Terbaru dari Finneas, American Cliche

jpnn.com, JAKARTA - Musisi peraih enam Grammy Award, Finneas kembali meluncurkan lagu terbaru berjudul American Cliche.

Lagu ini merupakan salah satu karya terfavorit dari set live Finneas yang sebelumnya belum pernah direkam oleh penyanyi 23 tahun tersebut.

American Cliche menjadi karya pertama Finneas di tahun 2021 setelah rentetan single yang dirilis sepanjang 2020.

Meski 2021 baru dimulai, Finneas telah memanjakan penggemarnya di seluruh dunia dengan sejumlah penampilan di berbagai acara televisi.

Awal Februari ini Finneas hadir di The Late Late Show with James Corden dan menyanyikan versi akustik 'Can’t Wait To Be Dead'.

Bulan Januari lalu, lagu tersebut dibawakan bersama bandnya di The Late Show with Stephen Colbert.

Selain itu, Finneas turut hadir di Good Morning America membawakan lagu 'What They’ll Say About Us'.

Ditulis di tengah masa lockdown, lagu tersebut adalah sebuah dedikasi kepada kekuatan dan hubungan antar manusia saat dihadapkan dengan berbagai tantangan hidup.