Persembahan Terbaru dari Reality Club

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Reality Club memberi persembahan terbaru berupa Who Knows Where Life Will Take You? - Live Session.

Sebuah performa langsung yang merekam kembali energi album keempat Reality Club, sekaligus memberi ruang bagi berbagai kemungkinan dan spontanitas yang membuat musik lebih terasa hidup.

Setahun setelah album keempat tersebut dirilis, Reality Club menghadirkan Who Knows Where Life Will Take You? - Live Session pada 11 September 2026 melalui kanal YouTube Reality Club.

Membawakan 10 dari 13 lagu dalam album tersebut, sesi itu menjadi bagian dari perayaan satu tahun perjalanan album sekaligus upaya untuk memperlihatkan bagaimana lagu-lagu itu beresonansi ketika dimainkan secara langsung.

Bagi Reality Club, menghadirkan album keempat dalam format live bukan sekadar membuat versi lain dari lagu-lagu yang telah dirilis.

Sejak awal, album tersebut memang dibangun dengan pendekatan yang lebih dekat dengan karakter sebuah live band. Bahkan, proses rekamannya pun dilakukan secara live. Karena itu, live session menjadi cara untuk mempertahankan karakter tersebut sekaligus memperluas cara album ini dapat dialami oleh pendengar.

“Kami ingin menunjukkan seluruh album ini, album keempat konsepnya memang sedikit lebih live band, bahkan rekamannya juga live. Jadi kami ingin menjaga format itu, tapi dalam presentasi yang dipersiapkan dengan baik. Jadi kenapa itulah kami bikin semacam live session dan kenapa sekarang? Karena mungkin pas juga setelah 10 tahun, dan pas juga setelah 1 tahun setelah rilis album ini,” ungkap gitaris-vokalis Faiz Novascotia Saripudin.

Format live tersebut sekaligus membuka kemungkinan lain bagi pendengar untuk memahami album keempat Reality Club.