menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Persembahkan 2 Lagu, Amagra Siap Mewujudkan Mimpi

Persembahkan 2 Lagu, Amagra Siap Mewujudkan Mimpi

Persembahkan 2 Lagu, Amagra Siap Mewujudkan Mimpi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Amagra (tengah) bersama sejumlah musisi senior di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu (18/10). Foto: Dok. Ninenote

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Amagra meluncurkan dua single sekaligus yang berjudul Masih Rindu dan Bilang Saja.

Dua lagu tersebut menjadi perkenalan gadis berusia 14 tahun itu ke kancah musik nasional.

Lahir dari tangan dingin Aminoto Kosin, musisi yang dikenal sebagai personel Band Karimata, bisa dibayangkan seperti apa Amagra berkarya perdana.

Baca Juga:

Amagra menjadi debut artist dari label musik Ninenote yang dibantu oleh Irvnat, vocal coach dan vocal director kondang, serta Joshua Nafi.

Aminoto dan Irvnat memiliki idealisme mencari penyanyi berbakat di luar ajang kompetisi di televisi. Keduanya mengutamakan karakter vokal yang khas dan bukan karena pilihan atau hasil voting publik.

Telinga dan mata jeli pun tertumpu pada Amagra. Vokal jernih dengan keunikan tersendiri, serta teknik bernyanyi yang baik, menjadikan Amagra seperti mutiara yang tampil menawan setelah dipoles oleh tim Ninenote.

Baca Juga:

Single Masih Rindu sebagai lagu pertama Amagra sudah lebih dahulu hadir di pertengahan 2025 melalui platform digital. Lagu dengan genre pop ballad itu menampilkan vokal Amagra yang indah dalam menghidupkan lirik-lirik mellow yang dikemas dengan musik cantik.

Tembang tersebut diciptakan oleh Martinus Tintin Layardo dengan lirik ditulis oleh Clara Riva dan Amagra. Aminoto tampil sebagai keyboardist dan arranger di lagu Masih Rindu, di antara musisi pendukung top Indonesia.

Penyanyi muda berbakat, Amagra meluncurkan dua single sekaligus yang berjudul Masih Rindu dan Bilang Saja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI