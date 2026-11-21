jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Polda Lampung mengerahkan personel gabungan dan unit anjing pelacak (K-9) untuk memperketat pengawasan di Pelabuhan Bakauheni guna mencegah penyelundupan narkotika lintas Sumatera-Jawa.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) gabungan pada Sabtu (21/11), dengan melibatkan personel kepolisian, TNI, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sejumlah instansi terkait.

Kapolda Lampung Brigjen Yustan Alpiani di Kalianda, Sabtu mengatakan pengetatan pengawasan dilakukan bersama Mabes Polri dan sejumlah instansi untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni.

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“Saya melibatkan beberapa instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo pelabuhan. Kami sekarang bersama Mabes Polri melakukan pengetatan dengan melibatkan jumlah personel yang tidak seperti biasa. Dari Bea Cukai juga sudah mendatangkan K-9, anjing pelacak, untuk melacak narkotika,” ujar Yustan.

Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas, identitas pengemudi dan penumpang, hingga barang bawaan. Pemeriksaan juga menyasar bagian kendaraan yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan narkotika.

Menurut dia, dukungan K-9 dari Bea Cukai digunakan untuk membantu mendeteksi keberadaan narkotika yang tidak mudah diketahui melalui pemeriksaan secara visual.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan juga mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk mengidentifikasi pengguna, kurir, hingga pengedar yang memanfaatkan jalur penyeberangan.

“Pengetatan kawasan pelabuhan ini melibatkan tim gabungan dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditsamapta, Ditpamobvit, Ditintelkam, Bid Propam, dan Ditresnarkoba Polda Lampung,” katanya.