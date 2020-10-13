Persentase Belanja Pegawai Tinggi Bukan karena Naik, Pertahankan PPPK!
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

jpnn.com -  PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan memperpanjang masa kerja 3.141 PPPK yang masa kontraknya akan segera berakhir.

Ribuan PPPK yang masa kontrak kerjanya akan berakhir, tetapi akan diperpanjang tersebut terbagi dalam 3 angkatan, yakni:

1. PPPK masa tugas 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026

2. PPPK masa tugas 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2027

3. PPPK masa tugas 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2027.

Gubernur Sumsel Herman Deru berharap pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumsel juga bisa mempertahankan PPPK.

Karena itu, dia meminta pemkab/kota bersiap menghadapi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027

Herman Deru mengingatkan agar para bupati/wali kota di wilayah Sumsel bisa mengantisipasi penerapan UU HKPD terkait porsi belanja pegawai.

Banyak daerah mengalami masalah porsi belanja pegawai di APBD yang berdampak pada nasib PPPK.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI