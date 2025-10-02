Persiapan Awal Menjelang SEA Games 2025, Timnas U-23 Indonesia Panggil 4 Pemain Diaspora
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-23 Indonesia akan memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan menjelang SEA Games 2025.
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri tak banyak mengubah komposisi pemain yang sebelumnya memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 dan Kualifikasi Piala Asia U-23.
Para pemain, seperti Kadel Arel Priyatna, Muhammad Ferarri, Hokky Caraka, hingga Jens Raven, masih ada di dalam skuad.
Namun, ada beberapa wajah baru yang masuk ke dalam tim. Mereka ialah Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen), Ivar Jenner (FC Utrecht), serta Adrian Wibowo (Los Angeles FC).
Kehadiran keempat pemain diaspora itu membuat skuad asuhan Indra Sjafri ini tampak lebih lengkap ketimbang di Piala AFF U-23 serta Kualifikasi Piala Asia U-23.
Rencananya, pemusatan latihan Timnas U-23 Indonesia menjelang SEA Games 2025 akan dimulai Kamis (2/10) hingga Selasa (14/10) mendatang.
Tidak hanya pemusatan latihan, skuad Garuda Muda juga akan menggelar laga uji coba menghadapi India pada 10 dan 13 Oktober.
Timnas Indonesia datang ke SEA Games 2025 dengan status juara bertahan setelah pada edisi 2023 merah medali emas.
Daftar pemain Timnas U-23 Indonesia yang mengikuti pemusatan latihan menjelang SEA Games 2025
