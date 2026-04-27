Persiapan Kurang Matang, Bandung bjb Tandamata Hancur Lebur di AVC Champions League 2026

jpnn.com - Perjalanan tim voli putri Bandung bjb Tandamata di AVC Champions League 2026 terhenti setelah kalah dari Supreme Volleyball Club.

Berlaga di MCC Hall 3rd Floor, Bangkok, Senin (27/4/2026), Yolla Yuliana dan kolega kalah dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, 22-25).

Bandung bjb Tandamata sebenarnya tampil dengan komposisi terbaik, termasuk tiga pemain asing yaitu Giulia Angelina (Italia), Weronika Szlagowska (Polandia), dan Zarina Vositova (Rusia).

Barisan pemain lokal juga diperkuat oleh Dian Pratiwi, Maradanti Namira Tegariana, dan Yolla Yuliana.

Namun, komposisi tersebut belum cukup untuk mengimbangi Supreme Volleyball Club.

Sementara itu, Supreme Volleyball Club hanya mengandalkan pemain lokal seperti Pleumjit Thinkaow, Kuttika Kaewpin, dan Kanyarat Khunmuang.

Zarina Vositova menjadi pendulang angka terbanyak bagi Bandung bjb Tandamata dengan 17 poin, disusul Weronika Szlagowska yang menyumbang 15 angka.

Hasil ini membuat Bandung bjb Tandamata tersingkir dari kompetisi voli antarklub Asia tersebut.