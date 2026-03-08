Persiapan Lebaran Praktis, Shopee Hadirkan Beragam Promo Spesial di Puncak Big Ramadan Sale 9 Maret 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bulan suci Ramadan telah memasuki paruh kedua, hari kemenangan menuju ‘hari kemenangan’.

Seiring makin dekatnya Hari Raya Idulfitri, perhatian banyak orang mulai tertuju pada berbagai persiapan.

Mulai menyusun checklist kebutuhan rumah sebelum mudik hingga berburu koleksi fesyen serta produk kecantikan terbaru agar tampil menawan saat bersilaturahmi nanti.

Momen menjelang Lebaran pun makin hangat dengan tradisi berbagi kebahagiaan melalui hantaran hampers dan kue khas hari raya bagi keluarga tercinta.

Memahami kebutuhan yang makin beragam, Shopee siap menemani berbagai persiapan melalui puncak kampanye Big Ramadan Sale pada 9 Maret 2026 dengan rangkaian penawaran spesial sepanjang hari!

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan sepanjang Ramadan, Shopee terus menemani pengguna mulai dari persiapan bulan puasa hingga menyambut hari kemenangan.

Baca Juga: Buttonscarves Beauty Sukses Hadirkan Produk Kecantikan untuk Penampilan Menawan di Shopee Big Ramadan Sale

Dia menyebutkan memasuki penghujung Ramadan, berbagai kebutuhan seperti persiapan mudik, koleksi busana Lebaran, hingga bingkisan hampers mulai dicari bagi banyak keluarga.

“Melihat kebutuhan tersebut, Shopee kembali menghadirkan puncak kampanye Big Ramadan Sale 2026 untuk ketiga kalinya dengan segudang penawaran spesial sebagai kesempatan bagi pengguna agar dapat melengkapi keperluannya dengan lebih mudah dan menyenangkan,” ujar Adi.