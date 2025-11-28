Persiapan Penting Timnas Basket 3x3 Indonesia Menjelang SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia menjalani persiapan akhir menjelang tampil di SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Basket 3x3 Indonesia, Fandi Andika Ramadhani berharap tim asuhannya bisa tembus semifinal.

Target yang dicanangkan sejatinya tidak berlebihan, sebab Diftha Pratama dan kolega menjalani pemusatan latihan beberapa bulan terakhir dengan intensif.

Tidak hanya berlatih di Jakarta, Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia juga menjalani try out ke Jepang.

Para pemain juga mengikuti turnamen FIBA 3x3 Challengers 2025 di Filipina dan Taiwan.

“Saat ini perkembangan tim putra sedang mematangkan sistem bermain baik offense maupun defense. Akurasi tembakan yg harus lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya,” ungkap Fandi Andika Ramadhani.

Timnas Basket Putra 3x3 Indonesia sejauh ini bakal diisi pemain lokal.

Selain Diftha, pemain lainnya yang menjalani training camp ada Sandy Ibrahim Azis, Surliyadin, Rheza Saputra Butarbutar, Nickson Damara Gosal, Reggie Mononimbar, serta Erick Ibrahim Junior.