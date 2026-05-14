Persiapan Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner Sudah 80 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Jennifer Coppen mengungkapkan rencana pernikahannya dengan pesepak bola Justin Hubner, pada Juni 2026.

Dia mengungkapkan kabar bahagia itu melalui kanal YouTube Maia AlElDul TV yang diunggah pada Rabu (13/5).

Bermula saat Syifa Hadju memperkenalkan Jennifer Coppen kepada Maia Estianty.

Dia kemudian menyampaikan bahwa sahabatnya tersebut akan segera melangsungkan pernikahan.

"Bunda, dia mau menikah juga," ujar Syifa Hadju.

Mendengar hal itu, Maia Estianty langsung mengonfirmasi rencana tersebut kepada Jennifer Coppen.

Jennifer membenarkan bahwa dia dan Justin Hubner, berencana menikah sebelum akhir 2026.

"Insyaallah Juni," kata Jennifer Coppen.