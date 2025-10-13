Persiapan Persib Menjelang Laga Kontra PSBS Biak, Tanpa 12 Pemain

menu
Skuad Persib Bandung saat menjalani latihan. Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib terus mengasah kemampuan dan teknik permainan menjelang laga lanjutan Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Cara yang dilakukan yakni melalui sesi gim internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/10/2025).

Dalam gim internal itu, Persib tanpa 12 pemain, yakni Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye, Beckham Putra, Frans Putros, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rhaka Syafaka, dan Nazriel Alfaro yang memperkuat Timnas Indonesia.

Sementara, tiga bintang muda Kevin Islami, Athaya Zahran dan Zulkifli Lukmansyah bertanding di Elite Pro Academy (EPA) U20.

Meskipun demikian, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, persiapan tim tetap berjalan sesuai dengan harapan.

Dia meyakini, tim akan sepenuhnya siap melakoni pertandingan pekan ke-9 kontra PSBS Biak pada Jumat (17/10) di Stadion Maguwohardjo.

"Dengan pemain yang ada, kami masih bisa membaginya ke dalam dua tim dan memainkan gim pendek yang intensif," kata Bojan Hodak, Senin (13/10).

Secara keseluruhan, Hodak cukup puas dengan performa pemain dalam sesi gim internal kemarin.

