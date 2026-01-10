menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persiapan Sudah Luar Biasa, Persija Jakarta Siap Ladeni Persib Bandung

Persiapan Sudah Luar Biasa, Persija Jakarta Siap Ladeni Persib Bandung

Persiapan Sudah Luar Biasa, Persija Jakarta Siap Ladeni Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjelang laga melawan PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta siap menghadapi Persib Bandung pada laga pekan ke-17 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkapkan bahwa sudah melakukan persiapan luar biasa untuk menghadapi tim berjuluk Maung Bandung itu selama satu pekan terakhir. 

“Satu minggu kami persiapan luar biasa. Kami sudah berupaya keras melakukan yang terbaik. Pertandingan ini sangat penting, untuk itu kami termotivasi,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Baca Juga:

Mauricio mengatakan bahwa Persib Bandung merupakan tim yang tangguh, dengan berisi pemain lokal maupun asing.

Untuk itu mantan nakhoda Madura United tersebut mengingatkan kepada anak asuhannya waspada dan fokus agar bisa membawa pulang poin penuh.

Mauricio berharap Rizky Ridho dan kolega bisa membawa pulang poin penuh dari lawatan ke kota Kembang.

Baca Juga:

“Semua tahu kualitas Persib Bandung. Mereka punya investasi besar di kompetisi ini. Banyak pemain mereka yang bermain di Timnas Indonesia,” ungkapnya.

“Saya percaya dengan tim ini kuat. Laga esok hari akan jadi pertandingan yang luar biasa,” ujar pria asal Rio de Janeiro itu.

Persib vs Persija, Macan Kemayoran sudah melakukan persiapan luar biasa untuk menghadapi Maung Bandung di Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI