Persib Antusias Hadapi Persija di GBK, Hodak Harap Stadion Penuh

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung menyiratkan tidak merasa tertekan dengan kemungkinan kehadiran puluhan ribu suporter tuan rumah, Persija Jakarta, pada pertemuan kedua tim di pekan ke-32 Super League, Minggu (10/5).

Pelatih Bojan Hodak berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang berkapasitas sekitar 80 ribu penonton itu benar-benar penuh saat timnya bertandang.

Menurutnya, bermain di stadion besar dengan atmosfer maksimal menjadi energi tambahan bagi timnya. Ia menegaskan, fokus utama Persib bukan pada tekanan lawan, melainkan bagaimana menikmati pertandingan di hadapan lautan suporter dan tetap memburu hasil positif.

"Saya rasa, semua pemain selalu senang jika bermain di stadion yang top. Ini (GBK) adalah stadion yang top dan saya harap akan penuh," ujar Hodak.

"Kami tidak peduli dengan lawan, yang terpenting di sepak bola adalah bermain di hadapan fan dan saya harap kami bisa mendapatkan hasil yang positif di stadion tersebut," imbuhnya.

Hodak juga menilai kondisi timnya cukup diuntungkan karena beberapa pemain sudah akrab dengan atmosfer GBK.

Pengalaman para pemain diyakini membuat Persib tak akan canggung dan bisa tampil seolah bermain di kandang sendiri.

"Ya, kami punya beberapa pemain yang sudah pernah bermain di stadion tersebut, jadi, mereka akan merasa seperti di rumah," imbuh pelatih asal Kroasia ini.