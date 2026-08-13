Persib Bagus, Sabah FC Berkualitas, Bali United Siap Fisik

jpnn.com - GIANYAR - Dewata Challenge Series 2026 yang melibatkan Bali United FC, Sabah FC, dan Persib Bandung bergulir mulai hari ini.

Ajang pramusim dengan format single round robin itu menjadi salah satu jurus Bali United FC mempersiapkan diri menyambut Super League 2026/2027 yang hadir awal September.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United, bakal melakoni laga melawan Sabah FC dan Persib Bandung.

Dua tim undangan tersebut juga saling bentrok di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Laga pembuka akan berlangsung Kamis (13/8) malam ini mempertemukan tuan rumah Bali United menjamu Sabah FC.

Dua hari kemudian, The Rhinos akan bersua dengan Persib Bandung dan ditutup pada hari Selasa (18/8) malam mempertemukan Persib Bandung dengan Bali United FC.