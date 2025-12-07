Persib Bandung Abaikan Adam Przybek, Ini Alasan Bojan Hodak Percaya Fitrah Maulana

jpnn.com - Ada strategi yang tak biasa diterapkan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak saat timnya mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1 pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tugas di bawah mistar gawang pada laga tersebut diberikan kepada kiper muda Fitrah Maulana. Peran yang biasanya diemban Teja Paku Alam itu diambil alih lantaran sang penjaga gawang utama mengalami cedera.

Saat Teja absen, banyak pihak berspekulasi bahwa kesempatan akan diberikan kepada Adam Przybek.

Kiper asing asal Wales itu sebelumnya digadang-gadang sebagai pengganti Kevin Ray Mendoza yang tampil cemerlang saat Persib meraih gelar juara secara beruntun.

Alasan Bojan Hodak Pasang Kiper 19 Tahun

Namun, keputusan tim pelatih justru berbeda. Adam Przybek tidak dipilih sebagai starter dan hanya menjadi pemanis bangku cadangan.

Dari 12 pertandingan yang telah dilalui Persib sepanjang musim ini, Przybek baru mencatatkan satu kali penampilan, yakni saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-7 BRI Super League.

Setelahnya, Przybek kembali dicadangkan dengan alasan masih dalam proses pemulihan cedera ligamen yang dialaminya.

Bojan Hodak berdalih keputusan menurunkan Fitrah Maulana sepenuhnya ditentukan oleh pelatih kiper, Mario Jozic.