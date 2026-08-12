Persib Bandung Akhirnya Bebas dari FIFA Registration Ban, Perkara Robert Alberts Tuntas
jpnn.com - FIFA resmi mencabut secara permanen FIFA Registration Ban yang sebelumnya dijatuhkan kepada Persib Bandung terkait perkara lama dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts.
Kepastian tersebut disampaikan FIFA melalui surat resmi tertanggal 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859.
Dalam surat tersebut, FIFA menyatakan proses perkara terhadap Persib telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert Rene Alberts telah menerima pembayaran yang menjadi kewajiban Persib sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut.
FIFA juga menyatakan larangan Persib mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen. FIFA selanjutnya meminta PSSI segera mencabut larangan tersebut di tingkat nasional.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan perkara tersebut merupakan kasus lama yang berkaitan dengan hubungan kontraktual pada 2022 dan diajukan oleh Robert Rene Alberts.
Menurut Adhitia, setelah mengetahui adanya keputusan FIFA, manajemen Persib langsung melakukan penelaahan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Alhamdulillah, kami bersyukur proses ini telah diselesaikan dengan baik. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA terkait perkara lama pada 2022, kami langsung menentukan langkah yang diperlukan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Adhitia dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
"FIFA kemudian secara resmi menyatakan proses perkara ini telah ditutup dan FIFA Registration Ban terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen," lanjutnya.
FIFA resmi mencabut secara permanen FIFA Registration Ban yang sebelumnya berkaitan dengan perkara lama klub dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts.
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