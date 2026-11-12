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Persib Bandung Akhirnya Pulang ke GBLA, Shan United Bakal Jadi Tamu

Persib Bandung Akhirnya Pulang ke GBLA, Shan United Bakal Jadi Tamu
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Spanduk raksasa dengan gambar wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic terpasang di tribune penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - Dukungan Bobotoh akan kembali mengiringi langkah Persib Bandung di kompetisi Asia Tenggara.

Setelah menjalani serangkaian partai tandang, Maung Bandung kini bersiap menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebagai panggung untuk menjamu Shan United FC.

Laga lanjutan Shopee Cup 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

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Pertandingan ini juga menjadi momen kembalinya Persib ke GBLA

Terakhir kali Persib tampil di stadion berkapasitas 38 penonton itu ialah ketika menghadapi PSM Makassar pada 6 September 2026.

Setelah itu, Persib memanfaatkan Stadion Si Jalak Harupat untuk menggelar laga kandang. GBLA sementara tidak digunakan karena harus menjalani pemeliharaan lapangan, khususnya untuk memulihkan kualitas rumput

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"Alhamdulillah, pertandingan Persib melawan Shan United FC akhirnya dapat kembali digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api," ucap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Ada Pesan Khusus untuk Bobotoh

Selain mengincar hasil maksimal, Persib juga membawa tanggung jawab untuk menjaga nama baik Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia ketika tampil di kompetisi internasional.

Setelah lama meninggalkan GBLA, Persib Bandung akhirnya pulang. Shan United akan menjadi lawan pertama dalam momen spesial ini.

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