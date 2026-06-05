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Persib Bandung Antusias Masuk Grup Neraka ASEAN Club Championships 2026

Persib Bandung Antusias Masuk Grup Neraka ASEAN Club Championships 2026
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Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan menghadapi persaingan sengit pada ASEAN Club Championships 2026/2027.

Berdasarkan hasil undian, Persib masuk dalam grup yang dihuni sejumlah klub kuat Asia Tenggara.

Drawing yang berlangsung di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menempatkan Maung Bandung di Grup B bersama wakil Thailand Port FC, klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors dari Singapura, Cong An Ha Noi FC (Vietnam), serta Preah Khan Reach Svay Rieng FC (Kamboja).

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Satu slot tersisa di grup tersebut akan ditempati pemenang laga play off antara Ezra FC (Laos) dan Shan United FC (Myanmar).

Melihat komposisi peserta, Persib diprediksi tidak akan mendapatkan jalan mudah untuk melaju ke fase berikutnya.

Sebagian besar calon lawan berstatus juara kompetisi domestik di negara masing-masing dan memiliki pengalaman bersaing di level regional maupun Asia.

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Karena itu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menyambut positif hasil undian tersebut.

Menurutnya, keberadaan banyak tim kuat di Grup B bisa menjadi sarana mengukur kemampuan Persib sebelum tampil di level kompetisi yang lebih tinggi.

Persib Bandung dipastikan menghadapi persaingan sengit pada ASEAN Club Championships 2026/2027.

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