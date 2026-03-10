menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Baru Berpesta, Beckham Putra Justru Ingatkan Ancaman Borneo FC

Persib Bandung Baru Berpesta, Beckham Putra Justru Ingatkan Ancaman Borneo FC

Persib Bandung Baru Berpesta, Beckham Putra Justru Ingatkan Ancaman Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Beckham Putra mengingatkan Persib Bandung tak boleh cepat puas setelah meraih kemenangan telak atas Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam, berakhir dengan skor 3-0.

Hasil positif tersebut kini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Maung Bandung.

Baca Juga:

Beckham berharap momentum kemenangan itu bisa terus berlanjut saat Persib menjalani laga berikutnya melawan Borneo FC.

Namun, pemain berusia 24 tahun itu menegaskan bahwa laga mendatang tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, Borneo FC merupakan tim yang memiliki kualitas dan patut diwaspadai.

Baca Juga:

"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo di pekan depan."

"Semoga kami bisa bermain bagus di Borneo karena mereka tim yang kuat dan semoga kita bisa memanfaatkan itu," ucap Beckham.

Kemenangan besar atas Persik Kediri belum membuat Persib Bandung tenang. Beckham Putra Nugraha sudah mengingatkan bahaya dari Borneo FC

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI