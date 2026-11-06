Persib Bandung Baru Cetak Sejarah di Australia, Ujian Berat Menanti di Semarang

jpnn.com - Persib Bandung masih harus melalui ujian berat setelah mencetak sejarah di Australia.

Skuad Maung Bandung terbang dari Australia ke Indonesia melalui perjalanan lintas negara dan pulau. Mereka langsung dihadapkan pada pertandingan BRI Super League 2026/2027 melawan Java United.

Laga pekan ke-9 itu akan digelar di Stadion Jatidiri pada Minggu (9/11/2026).

Rombongan Pangeran Biru tiba di Semarang pada Kamis (5/11/2026) pukul 18.00 WIB, setelah menempuh rute penerbangan Melbourne - Denpasar - Jakarta - Semarang.

Kedatangan ini menandai berakhirnya salah satu perjalanan tandang paling melelahkan bagi Maung Bandung musim ini.

Perjalanan menuju Semarang dimulai sejak dini hari. Rombongan meninggalkan hotel di Melbourne sekitar pukul 04.30 waktu setempat atau 01.30 WIB.

Setelah menempuh penerbangan dari Australia dengan transit di Denpasar dan Jakarta, para pemain akhirnya tiba di kota tujuan setelah menghabiskan sebagian besar hari di pesawat dan bandara.

Padatnya agenda membuat Persib tak memiliki banyak waktu untuk memulihkan tenaga.