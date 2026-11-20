jpnn.com - Persib Bandung menghancurkan Shan United enam gol tanpa balas pada lanjutan Grup B ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Meski baru saja berpesta gol, Maung Bandung tidak boleh larut dalam euforia. Striker Persib Balsa Sekulic meminta rekan-rekannya segera fokus menghadapi laga berikutnya.

Pemain asal Montenegro itu menjadi salah satu bintang kemenangan Persib. Sekulic menyumbangkan dua gol dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

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Sementara itu, empat gol lainnya dicetak Mariano Peralta, Luka Menalo, Adam Alis, dan Uilliam Barros

Balsa Sekulic Minta Persib Segera Fokus

Balsa meminta Persib tidak terlena dengan kemenangan telak atas Shan United.

Bomber berusia 28 tahun itu ingin seluruh pemain kembali bekerja keras agar bisa melanjutkan tren positif pada pertandingan selanjutnya.

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"Kami harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Laga pada Sabtu nanti tidak akan mudah karena Bali United memiliki kualitas yang bagus. Karena itu, kami perlu mempersiapkan diri," ucapnya.

Pujian untuk Rekan Setim

Meski mencetak dua gol, Balsa menegaskan kemenangan Persib tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain.