Persib Bandung Baru Pesta 4 Gol, Kini Ada Misi Besar di Australia

jpnn.com - Persib Bandung berpeluang mencatatkan pencapaian penting di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Pangeran Biru bisa memastikan tempat di babak 16 besar apabila berhasil membawa pulang kemenangan dari markas Melbourne Victory pada pertandingan berikutnya.

Misi tersebut datang ketika Persib sedang berada dalam tren positif. Pasukan Igor Tolic baru saja menghajar Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11/2026).

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Tantangan Lebih Besar Menanti

Kemenangan atas Isenmulang menjadi hasil terbesar Persib sepanjang musim ini. Sebelumnya, Maung Bandung belum pernah meraih kemenangan dengan selisih lebih dari dua gol dalam pertandingan resmi musim 2026/2027.

Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Marc Klok menjadi aktor di balik kemenangan tersebut.

Namun, Persib tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati hasil itu. Mereka harus segera mengalihkan perhatian ke kompetisi Asia yang kini memasuki fase penting.

Kemenangan atas Melbourne Bisa Antar Persib ke 16 Besar

Persib dijadwalkan bertamu ke markas Melbourne Victory, Australia, Rabu (4/11/2026). Pertandingan ini memiliki arti besar karena tambahan tiga poin akan memastikan langkah Maung Bandung menuju fase gugur ACL Two.

Saat ini, Persib memimpin klasemen Grup E dengan sembilan poin hasil tiga kemenangan beruntun. Mereka sebelumnya berhasil menumbangkan FC Seoul dengan skor 1-0, The Cong Viettel (1-0), dan Melbourne Victory (2-0).