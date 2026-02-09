Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?
jpnn.com - Debut Layvin Kurzawa bersama Persib Bandung makin dekat.
Bek kiri asal Prancis itu berkesempatan melakoni debut resminya saat Persib menantang Ratchaburi pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Ratchaburi vs Persib akan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2/2026).
Pertandingan ini bisa menjadi panggung pertama Kurzawa sejak resmi bergabung dengan Persib.
Sebelumnya, nama mantan pemain Paris Saint-Germain itu sempat masuk daftar susunan pemain ketika Persib menghadapi Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026).
Namun, Kurzawa belum mendapatkan kesempatan tampil di laga tersebut.
Meski baru menjalani sesi latihan singkat bersama tim, Kurzawa tetap diboyong ke Thailand.
Dia berangkat bersama dua rekrutan anyar lainnya, Dion Markx dan Sergio Castel, sebagai bagian dari skuad Persib untuk menghadapi wakil Negeri Gajah Putih tersebut.
Persib Bandung membidik hasil maksimal di Thailand. Di balik laga ini, publik menanti kemungkinan debut Layvin Kurzawa di kompetisi Asia.
