menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?

Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?

Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Layvin Kurzawa saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Debut Layvin Kurzawa bersama Persib Bandung makin dekat.

Bek kiri asal Prancis itu berkesempatan melakoni debut resminya saat Persib menantang Ratchaburi pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Ratchaburi vs Persib akan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga:

Pertandingan ini bisa menjadi panggung pertama Kurzawa sejak resmi bergabung dengan Persib.

Sebelumnya, nama mantan pemain Paris Saint-Germain itu sempat masuk daftar susunan pemain ketika Persib menghadapi Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026).

Namun, Kurzawa belum mendapatkan kesempatan tampil di laga tersebut.

Baca Juga:

Meski baru menjalani sesi latihan singkat bersama tim, Kurzawa tetap diboyong ke Thailand. 

Dia berangkat bersama dua rekrutan anyar lainnya, Dion Markx dan Sergio Castel, sebagai bagian dari skuad Persib untuk menghadapi wakil Negeri Gajah Putih tersebut.

Persib Bandung membidik hasil maksimal di Thailand. Di balik laga ini, publik menanti kemungkinan debut Layvin Kurzawa di kompetisi Asia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI