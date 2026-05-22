Persib Bandung Belum Juara, Federico Barba Minta Seluruh Pihak Tahan Euforia
jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib, Federico Barba, meminta seluruh pihak, termasuk Bobotoh dan manajemen, untuk melupakan euforia juara, sebelum liga berakhir.
Maung Bandung masih menyisakan satu pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara. Laga penentuan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore,
Apabila Persib bisa mengalahkan Persijap maka gelar juara dipastikan sudah di tangan. Hal berbeda justru terjadi bila Maung menelan kekalahan.
Di tengah situasi ini, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) hingga pemerintah daerah justru sesumbar membuat rencana konvoi Persib juara.
Barba mengatakan euforia berlebih seharusnya tidak terjadi. Masih ada Persijap yang harus mereka taklukkan.
"Saya sangat setuju dengan pelatih. Saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apa pun. Jadi, saya sangat fokus pada pertandingan ini," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Jumat (22/5).
Penggawa asal Italia itu menuturkan perjuangan Persib sebentar lagi berakhir.
Sampai dengan pekan ke-32, Persib berhasil mengumpulkan 78 poin dengan 24 kali menang, enam seri, dan tiga kekalahan.
Bek Persib Bandung, Federico Barba meminta Bobotoh dan manajemen melupakan euforia juara sebelum laga terakhir kontra Persijap Jepara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ucapan Pelatih Persijap Menjelang Lawan Persib Patut Jadi Alarm Bahaya
- Persib Bandung vs Persijap Jepara: Bojan Hodak Masih Mengingat Luka Lama
- Saat Bobotoh Sedang Euforia, Pelatih Persib Bojan Hodak Menyampaikan Instruksi
- AFC Tambah Jatah Klub Indonesia di Asia, Kini Punya Dua Tiket ke ACL Two
- Bojan Hodak Bicara Tekanan Juara, Begini Kondisi Mental Pemain Persib
- Marc Klok Bongkar Bahaya Terbesar Persib Menjelang Lawan Persijap