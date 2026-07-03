Persib Bandung Berani Bertaruh pada Sandy Walsh

jpnn.com - Kedatangan Sandy Walsh ke Persib Bandung bukan sekadar untuk menambah kekuatan tim menghadapi musim 2026/27.

Manajemen Maung Bandung melihat kehadiran bek Timnas Indonesia tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub.

Keyakinan itu diwujudkan dengan memberikan kontrak berdurasi tiga musim kepada pemain kelahiran Brussel, Belgia, tersebut hingga 2029.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan perekrutan Sandy Walsh bukan keputusan yang hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek.

"Persib memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Sandy Walsh. Kami memandang kehadirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim pada musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub," jelasnya.

Menurut Adhitia, keputusan menggaet pemain berusia 31 tahun itu juga lahir dari kebutuhan teknis yang disampaikan tim pelatih.

Selain memiliki jam terbang tinggi, Sandy dinilai mampu memberikan banyak pilihan karena bisa dimainkan di beberapa posisi berbeda.

"Sandy telah menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan."