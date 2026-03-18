Persib Bandung Bereaksi! Bojan Hodak Komentari Pemanggilan Frans Putros ke Timnas Irak

Bek Persib, Frans Putros. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros mendapat panggilan tim nasional di tengah jeda kompetisi BRI Super League 2025/26.

Saat rekan-rekannya menikmati masa libur, Putros dipanggil oleh Federasi Sepakbola Irak (IFA) untuk memperkuat Timnas Irak pada babak play off antarbenua Piala Dunia 2026 di Meksiko.

Pelatih Persib Bojan Hodak turut mengomentari pemanggilan tersebut. 

Dia menilai Putros memang layak mendapat kesempatan membela negaranya.

Apalagi, bagi seorang pesepak bola profesional, tampil di gelaran Piala Dunia adalah sebuah prestasi.

"Bagi saya, jika dia bisa pergi dan bermain di Piala Dunia, itu fantastis. Tentu saja mimpi dari setiap pemain ialah bermain di Piala Dunia, dan bagi saya ini akan fantastis," kata Hodak, Rabu (18/3/2026).

Di bawah asuhan Hodak, Putros menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Persib. Namanya hampir selalu masuk dalam susunan pemain setiap pertandingan.

Karena itu, Hodak mengaku bangga melihat anak asuhnya mendapat peluang tampil di panggung internasional.

