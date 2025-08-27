Persib Bandung Beri Kode di Medsos, Thom Haye Merapat ke Kota Kembang?
jpnn.com - Persib Bandung melalui media sosial resminya menyebut akan memperkenalkan pemain baru pada sore nanti. Apakah sosok yang dimaksud Thom Haye?
Tim berjuluk Maung Bandung itu memberikan kode lewat unggahan terbaru di media sosial. Dalam postingan tersebut, terlihat gambar televisi dengan stiker bendera Indonesia dan Belanda.
Simbol yang Memicu Spekulasi
Simbol itu diyakini sebagai kode bahwa pemain kelahiran 9 Februari 1995 tersebut akan segera merapat ke Kota Kembang.
Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar. Banyak Bobotoh meyakini Persib sedang bersiap menambah kekuatan tim dengan mendatangkan pemain berjuluk El Profesor tersebut.
Pengumuman Pada Rabu Sore
Persib dijadwalkan mengumumkan rekrutan baru pada Rabu (27/8/2025) sore WIB.
Jika resmi bergabung, Thom Haye akan datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama Almere City.
Selain Haye, Persib kabarnya bakal memperkenalkan bek asal Italia, Federico Barba.
Pemain kelahiran 1 September 1993 itu akan melengkapi komposisi lini belakang yang sudah memiliki Patricio Matricardi dan Julio Cesar.(mcr16/jpnn)
Persib Bandung dikabarkan akan mengumumkan Thom Haye sebagai rekrutan anyar mereka Rabu (27/8) sore WIB
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
