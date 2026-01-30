menu
Persib Bandung Berpisah dengan Pria Punya Selera

Persib Bandung berlatih. Foto: IG persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berpisah dengan Gudang Garam International pada awal putaran kedua Super League 2025/2026.

Perpisahan terjadi setelah delapan tahun berjalan beriringan.

Buat Persib, Gudang Garam International bukan sekadar sebagai sponsor, tetapi sebagai mitra yang aktif membangun kedekatan dengan Bobotoh.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan berterima kasih kepada Gudang Garam International atas kebersamaan yang telah terjalin.

"Kerja sama ini dibangun di atas kepercayaan dan kesamaan nilai, bukan semata hubungan komersial. Berbagai program yang dihadirkan bersama telah memberi dampak nyata, mulai dari kedekatan dengan Bobotoh, perawatan sejarah klub, hingga pembukaan ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Semua itu menjadi bagian penting dari perjalanan Persib," tuturnya seperti dikutip dari halaman Persib.

Kolaborasi Persib dan Gudang Garam International menunjukkan kedalaman makna.

Dalam masa kebersamaan itulah, Persib Bandung menorehkan prestasi juara 2023/2024 dan 2024/2025.

