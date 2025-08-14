Persib Bandung Berpotensi Satu Grup dengan Tim Kuat Asia di ACL 2
jpnn.com - Persib Bandung berpotensi menghadapi sejumlah tim tangguh pada fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Pangeran Biru memastikan tempat di babak penyisihan grup setelah mengalahkan klub Filipina Manila Digge pada laga play off ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025).
Duel berlangsung alot sebelum Persib menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 2-1. Hasil ini mengantarkan Maung Bandung menggenggam tiket fase grup ACL 2 musim ini.
Format Fase Grup ACL 2
Berdasarkan regulasi, AFC membagi peserta ke dalam dua wilayah, yaitu Barat dan Timur. Masing-masing wilayah akan dibagi menjadi empat grup.
Wilayah Timur, yang menjadi zona Persib, diprediksi menghadirkan persaingan ketat dengan kehadiran klub-klub kuat dari Jepang, Korea Selatan, China, hingga Thailand.
Persib berpeluang satu grup dengan tim seperti Gamba Osaka (Jepang), Pohang Steelers (Korea), atau Beijing Guoan (China).
Drawing penyisihan grup AFC Champions Legue Two akan digelar pada Jumat (15/8/2025).(mcr15/jpnn)
Daftar Klub di AFC Champions League Two
Wilayah Barat
