Persib Bandung Bersiap Hadapi PSBS Biak, Teja Tak Mau Terjebak Soal Ini

Persib Bandung Bersiap Hadapi PSBS Biak, Teja Tak Mau Terjebak Soal Ini

Persib Bandung Bersiap Hadapi PSBS Biak, Teja Tak Mau Terjebak Soal Ini
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung bersiap membuka putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan menjamu PSBS Biak.

Pertandingan Persib vs PSBS akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Maung Bandung langsung mengusuk tekad untuk mengamankan hasil maksimal.

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam memastikan seluruh elemen tim sudah berada dalam kondisi siap tempur.

"Kami siap. Pertandingan pertama putaran kedua ini, kami akan berusaha untuk meraih hasil terbaik," tegas Teja.

Kiper berusia 31 tahun itu menjadi salah satu sosok penting Persib pada putaran pertama BRI Super League.

Teja tampil dalam 15 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 1.350 menit.

Saat Persib mencuri kemenangan di kandang PSBS Biak pada paruh musim lalu, Teja juga berdiri di bawah mistar gawang.

Persib Bandung bersiap membuka putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan menjamu PSBS Biak. Teja Paku Alam ingatkan soal ini.

