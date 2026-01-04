menu
Persib Bandung Bertamu ke Markas Persik Kediri, Teja Paku Alam Pasang Nada Waspada
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (depan). Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung akan kembali menjalani laga lanjutan BRI Super League 2025/26 dengan melakoni partai tandang ke markas Persik Kediri.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin (5/1/2026).

Teja Paku Alam Siap Jaga Tren Positif Persib

Menjelang laga tersebut, penjaga gawang Persib Teja Paku Alam menegaskan kesiapan timnya untuk tampil maksimal. 

Mantan pemain Sriwijaya FC itu menyebut seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi demi menjaga tren positif yang sedang dibangun Maung Bandung.

"Persiapan kami sudah sangat bagus. Kami harus lebih fokus lagi agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan saat bermain di kandang Persik."

"Mohon doa juga dari Bobotoh untuk pertandingan nanti," ucap Teja.

Waspadai Kekuatan Persik di Stadion Brawijaya

Meski membawa rasa percaya diri, Teja menegaskan bahwa Persib tidak boleh memandang enteng kekuatan Persik, terutama ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Menurutnya, laga di Stadion Brawijaya selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi tim tamu.

