Persib Bandung Bertaruh Asa di Markas Ratchaburi FC, Teja Paku Alam Kirim Pesan Tegas
jpnn.com - Persib Bandung bersiap melakoni ujian penting saat bertandang ke markas Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two.
Duel Ratchaburi vs Persib akan digelar di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.
Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam memastikan timnya datang dengan motivasi tinggi.
Menurut dia, seluruh pemain memiliki tekad yang sama, yakni membawa pulang hasil optimal.
Meski demikian, Teja tidak menutup mata terhadap tantangan yang menanti Maung Bandung.
Mantan kiper Sriwijaya FC itu menilai laga di fase gugur kompetisi Asia selalu menyimpan tingkat kesulitan berbeda, terlebih dimainkan di kandang lawan.
"Pertandingan nanti tentunya tidak mudah untuk kami."
"Namun, kami melaju sampai ke babak 16 Besar ini juga tidak mudah," tegas Teja.
Persib Bandung membidik hasil positif di leg pertama ACL 2. Teja Paku Alam menilai perjuangan di Asia belum selesai.
