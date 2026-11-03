Persib Bandung Bicara soal Ambisi Merebut Puncak dari Persija Jakarta

jpnn.com - Persib Bandung mulai memperlihatkan keseriusan dalam persaingan merebut posisi teratas BRI Super League 2026/27 dari Persija Jakarta.

Maung Bandung kini hanya terpaut dua angka dari Macan Kemayoran yang masih memimpin klasemen sementara.

Situasi tersebut tidak terlepas dari hasil berbeda yang diraih kedua tim pada pekan kedelapan.

Persija harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2, sedangkan Persib tampil meyakinkan ketika mengalahkan Isenmulang Kalteng FC empat gol tanpa balas.

Hasil tersebut membuat Persib mengoleksi 16 poin dan menempati peringkat kelima. Sementara itu, Persija masih berada di urutan pertama dengan raihan 18 poin.

Persib Tak Ingin Kehilangan Momentum

Situasi itu membuat persaingan papan atas makin menarik. Persib memiliki kesempatan untuk terus memangkas jarak sekaligus memberikan tekanan kepada klub-klub yang berada di atasnya.

Namun, asisten Pelatih Persib Zlatko Runje menyadari persaingan menuju gelar juara masih panjang. Karena itu, Maung Bandung harus menjaga konsistensi agar tetap mampu bersaing di papan atas.

"Tidak mungkin sebuah tim selalu mendapatkan hasil sempurna karena setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri," jelasnya.