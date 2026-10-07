Persib Bandung Bidik 3 Poin di Markas Port FC, Ada Satu Tantangan

jpnn.com - Persib Bandung langsung mendapat ujian berat saat membuka kiprah di ASEAN Club Championship 2026. Pangeran Biru harus menyambangi markas Port FC di PAT Stadium, Bangkok, Kamis (8/10/2026).

Luka Menalo memastikan Persib tidak datang hanya untuk menjalani pertandingan perdana.

Penyerang asal Kroasia itu memasang target kemenangan sekaligus tiga poin.

"Persiapan kami sangat baik. Kami siap," ucapnya.

Port FC Sudah Dipelajari

Persib tidak ingin datang ke Bangkok tanpa persiapan. Menalo menyebut tim pelatih telah mempelajari permainan Port FC melalui rekaman pertandingan.

"Kami sudah menganalisis permainan mereka melalui rekaman pertandingan. Mereka tim yang bagus, tetapi kami punya modal kuat," tambahnya.

"Saya berharap kami dapat mempersembahkan tiga poin."

ASEAN Club Championship menjadi kompetisi ketiga yang diikuti Persib musim ini setelah Super League dan AFC Champions League Two.