jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi Shan United FC dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11), Maung Bandung mengincar hasil positif untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh.

Bek Persib Sandy Walsh menilai konsistensi menjadi salah satu kunci penting dalam perjalanan tim di kompetisi antarklub Asia Tenggara itu.

Sandy Walsh Minta Persib Tetap Konsisten

Menurutnya, Persib perlu menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga mengingatkan bahwa perjalanan di Shopee Cup masih membutuhkan perjuangan panjang.

"Kami harus terus mempertahankan performa yang sudah ditunjukkan. Setiap pertandingan perlu dijalani dengan keseriusan dan kerja keras agar kami bisa mengetahui seberapa jauh kami melangkah," ucapnya.

Bukan Hanya Mengejar Kemenangan

Pemain bernomor punggung 5 itu juga membawa misi lebih besar bersama Persib.

Baginya, penampilan Maung Bandung harus mampu memberikan kebanggaan bagi suporter, masyarakat Bandung, hingga publik sepak bola Indonesia.