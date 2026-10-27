menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Bandung Bikin Pelatih Melbourne Victory Waspada, Ini Alasannya

Persib Bandung Bikin Pelatih Melbourne Victory Waspada, Ini Alasannya

Persib Bandung Bikin Pelatih Melbourne Victory Waspada, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (27/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui Persib Bandung bukan lawan yang mudah dihadapi menjelang pertandingan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Duel matchday ketiga ini akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam.

Pertandingan Melbourne Victory FC melawan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama berpeluang mengamankan posisi puncak klasemen sementara Grup E.

Baca Juga:

Savarese menegaskan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Maung Bandung. Dia juga menyadari bahwa bermain di kandang lawan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.

"Kami tahu bahwa bermain di kandang lawan selalu sulit. Persib adalah tim yang bagus. Kami sudah melihat bagaimana mereka bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dan kami tahu bahwa laga ini akan menjadi pertandingan yang berat," kata Savarese dalam konferensi pers pralaga di Bandung, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, pelatih asal Venezuela itu memastikan para pemainnya siap memberikan perlawanan maksimal. Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan menjadi modal penting untuk menghadapi Persib.

Baca Juga:

"Namun, kami telah melakukan persiapan dengan baik. Para pemain kami sudah siap dan kami siap untuk menghadapi mereka," ujar dia.

Savarese juga mengungkapkan bahwa Melbourne Victory FC telah mempelajari kekuatan Persib sebelum pertandingan. Namun, dia tidak ingin hanya berfokus pada satu atau dua pemain lawan karena Maung Bandung memiliki pemain berkualitas yang perlu diantisipasi secara kolektif.

Melbourne Victory FC menyatakan Persib Bandung bukan lawan yang mudah buat ditaklukkan. Pemain siap tempur dalam pertandingan ACL 2 di Si Jalak Harupat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co