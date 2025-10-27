Persib Bandung Bisa Kena Sanksi AFC, Marc Klok Minta Bobotoh Lebih Dewasa

jpnn.com - Kedewasaan suporter yang datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap klub. Salah satunya ialah Bobotoh -suporter Persib Bandung-.

Segelintir oknum yang mengaku mencintai Persib justru mencoreng jalannya pertandingan dengan menimbulkan kerusuhan.

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok menyinggung perilaku suporter yang merugikan klub saat pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan klub Malaysia Selangor FC.

Kemenangan Persib Ternoda

Kemenangan Persib di malam itu ternodai oleh kerusuhan yang pecah di tribune penonton. Sejumlah Bobotoh terlibat bentrok dengan suporter Selangor FC.

Para suporter tuan rumah tampak berlarian mengejar pendukung lawan di tribune timur. Petugas keamanan hingga panpel segera turun tangan membubarkan massa yang terlibat keributan.

Belum diketahui penyebab pasti atau awal mula kejadian tersebut. Namun, besar kemungkinan Persib akan dijatuhi sanksi oleh AFC akibat insiden yang terjadi di bangku penonton itu.

"Saya pikir semua tahu tingkah laku seperti apa (yang harus dilakukan di tribune), tetapi seiring waktu mungkin orang lupa atau tidak mau tahu," kata Klok di Bandung, Senin (27/10/2025).

Permintaan Marc Klok kepada Bobotoh

Klok meminta seluruh penonton yang hadir di stadion untuk menaati peraturan yang sudah ditetapkan federasi sepak bola.