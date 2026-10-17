Persib Bandung Bisa Makin Kuat saat Jumpa Persik Kediri

jpnn.com - Persib Bandung berpeluang menambah kekuatan saat menjamu Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/27.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan sinyal positif mengenai kondisi Gakuto Notsuda dan Beckham Putra Nugraha yang sebelumnya sempat dibekap cedera.

Menurut jadwal, duel Persib vs Persik dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026).

Kembalinya sejumlah pemain tentu menjadi opsi tambahan bagi Tolic dalam meracik komposisi tim.

Persib harus bergerak cepat mematangkan persiapan setelah menjalani pertandingan AFC Champions League Two melawan Cong Viettel FC pada Rabu (14/10/2026).

Dengan waktu yang terbatas, tim pelatih mengatur agenda latihan agar para pemain tetap bugar sekaligus siap menghadapi laga berikutnya.

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Beckham Putra dan Gakuto Berpeluang Kembali

Selain mempersiapkan taktik, Persib juga memantau perkembangan beberapa pemain yang belum sepenuhnya pulih.

Gakuto dan Beckham menjadi dua nama yang menunjukkan kemajuan signifikan dan berpeluang kembali merumput dalam waktu dekat.