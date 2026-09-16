Persib Bandung Bungkam FC Seoul, Rekor Kelam Terputus
jpnn.com - Persib Bandung membuka perjalanan di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 dengan hasil positif di markas FC Seoul.
Maung Bandung sukses mencuri kemenangan 1-0 dalam laga Grup E di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026) sore WIB.
Julio Cesar menjadi pahlawan Persib setelah mencetak gol cepat ketika pertandingan baru berjalan enam menit.
Klub Indonesia Akhirnya Menang di Korea
Tiga poin dari Seoul membawa Persib mencatat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
Sebelumnya, seluruh wakil Indonesia selalu gagal ketika bertandang ke Korea. Catatan tersebut sudah berlangsung sejak musim 1994/1995.
Pelita Jaya menjadi klub pertama yang gagal setelah takluk 1-4 dari Ilhwa Chunma. Setahun berselang, giliran PSM yang kalah 0-4 dari Pohang Steelers.
Catatan buruk tersebut kemudian berlanjut. Persebaya, Ulsan Hyundai, dan PSIS juga gagal membawa pulang poin dari Korea Selatan.
Arema FC menjadi klub Indonesia terakhir yang mengalami hal serupa ketika kalah dari lawannya di Korea Selatan pada AFC Champions League 2011.
Persib Bandung membuka perjalanan di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 dengan hasil positif di markas FC Seoul.
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