Persib Bandung Bungkam Persik Kediri 3-0, Bojan Hodak Soroti Satu Momen Menegangkan
jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.
Duel Persib vs Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam, berakhir dengan skor 3-0.
Gol pertama Persib tercipta melalui penalti Thom Haye pada menit ke-24.
Selain itu, bomber Maung Bandung Andrew Jung tampil impresif dengan torehan dua gol, masing-masing menit ke-40 lewat titik putih dan menit ke-53.
Meski menang dengan selisih cukup besar, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pertandingan tidak berjalan semudah yang terlihat dari papan skor.
"Pertandingannya tidak mudah," jelas juru taktik asal Kroasia itu.
Hodak menilai timnya sempat mengalami tekanan dari Persik pada beberapa momen.
Namun, para pemain mampu menjaga fokus sehingga tidak kehilangan kendali permainan.
Persib Bandung menang telak 3-0 atas Persik Kediri di GBLA. Namun pelatih Bojan Hodak justru mengaku pertandingan tidak berjalan mudah. Ada apa?
